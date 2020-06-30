  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Koçtaş'tan balkonlarda uygulanabilecek yüzlerce fikir önerisi

Şirket, zamanın büyük bir kısmının evlerde geçirildiği bu dönemde, balkonlarını keyifli alanlara dönüştürmek isteyenlere uygun fiyatlı yüzlerce ürün seçeneği ve güzel fikir önerisini bir arada sunuyor

Yeniakit Publisher
2020-06-30 09:56:27 -
Koçtaş'tan balkonlarda uygulanabilecek yüzlerce fikir önerisi

İSTANBUL (AA) - Koçtaş, yaz aylarında balkonlarını keyifli alanlara dönüştürmek isteyenler için küçük balkonlarda uygulanabilecek yüzlerce fikir önerisi sunuyor.

Koçtaş'ın açıklamasına göre, şirket, zamanın büyük bir kısmının evlerde geçirildiği bu dönemde, balkonlarını keyifli alanlara dönüştürmek isteyenlere uygun fiyatlı yüzlerce ürün seçeneği ve güzel fikir önerisini bir arada sunuyor.

Öneriler arasında balkonların duvar dekorasyonu ile renklendirilmesi ilk sırada yer alırken, balkonların belirli bir alanının veya tamamının tik, akasya, çam gibi ağaçlardan üretilen zemin karoları ile pratik bir şekilde kaplanabileceği belirtiliyor.

Alanın genişliğine göre oturma grubu ya da masa sandalye seçiminin yapılabileceği kaydedilirken, balkon sehpaları, masalar, sandalyeler ve hatta puflar vasıtasıyla balkonlarda rahat bir oturma alanı oluşturulabileceği bildiriliyor.

Öneriler arasında balkon duvarına monte edilebilecek aplikler ya da enerjisini güneşten alan ve elektrik tasarrufu sağlayan solar aydınlatma ürünleri de yer alırken, balkonları süslemek için Koçtaş'ta bulunan saksı, dekoratif obje, duvara monte yaprak çit, mumluk, duvar tabloları, raflar, kilim gibi pek çok ürün arasından seçim yapılabileceği bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Ducato
Satılık 2013 model Fiat Ducato

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı