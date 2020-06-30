Koçtaş'tan balkonlarda uygulanabilecek yüzlerce fikir önerisi

İSTANBUL (AA) - Koçtaş, yaz aylarında balkonlarını keyifli alanlara dönüştürmek isteyenler için küçük balkonlarda uygulanabilecek yüzlerce fikir önerisi sunuyor.

Koçtaş'ın açıklamasına göre, şirket, zamanın büyük bir kısmının evlerde geçirildiği bu dönemde, balkonlarını keyifli alanlara dönüştürmek isteyenlere uygun fiyatlı yüzlerce ürün seçeneği ve güzel fikir önerisini bir arada sunuyor.

Öneriler arasında balkonların duvar dekorasyonu ile renklendirilmesi ilk sırada yer alırken, balkonların belirli bir alanının veya tamamının tik, akasya, çam gibi ağaçlardan üretilen zemin karoları ile pratik bir şekilde kaplanabileceği belirtiliyor.

Alanın genişliğine göre oturma grubu ya da masa sandalye seçiminin yapılabileceği kaydedilirken, balkon sehpaları, masalar, sandalyeler ve hatta puflar vasıtasıyla balkonlarda rahat bir oturma alanı oluşturulabileceği bildiriliyor.

Öneriler arasında balkon duvarına monte edilebilecek aplikler ya da enerjisini güneşten alan ve elektrik tasarrufu sağlayan solar aydınlatma ürünleri de yer alırken, balkonları süslemek için Koçtaş'ta bulunan saksı, dekoratif obje, duvara monte yaprak çit, mumluk, duvar tabloları, raflar, kilim gibi pek çok ürün arasından seçim yapılabileceği bildirildi.