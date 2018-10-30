Koç’tan zorbalık itirafı

Hakkı Bilir/ İSTANBUL

Ford Otosan’ın sektördeki ağırlığını kötüye kullanarak haksız kazanca kapı araladığını deşifre ettiğimiz haberlerimiz Koç Holding’i köşeye sıkıştırdı. Ford Otosan tesislerine Ford marka dışında yük taşıma aracı almayan ve böylece birçok nakliye firmasını mağdur eden Koç Holding’in skandal uygulamasına Rekabet Kurumu’nun inceleme başlatması, şirket yöneticilerini itirafa zorladı. Koç Holding adına yapılan yazılı açıklamada, Ford Otosan tesislerine Ford marka dışında araç almadıkları beyan edildi. Nakliye firmalarının Ford marka araç almaya zorlandığı skandal uygulamanın hukuki olduğunu iddia eden Koç’un, çelişkili söylemleri dikkat çekti.

Kabul ettiler

Koç Holding bünyesinde faaliyet gösteren Ford Otosan’ın tesislerine, Ford marka dışında yük taşıma aracı almadığını ve böylece haksız kazanca kapı araladığını deşifre ettiğimiz haberlerimiz, holding yöneticilerini tarihi bir itirafa zorladı. Koç’un skandal uygulamalarını haberleştirmemizin ardından Rekabet Kurumu’nun inceleme başlatacağını duyurmamız Koç Holdingi adeta panikletti. Koç Holding adına yapılan yazılı açıklamada, Ford Otosan tesislerine Ford marka dışında yük taşıma aracı alınmadığı bizzat kendi ağızlarından teyit edilmiş oldu. Açıklamada, “Üçüncü kişilerle yaptığımız anlaşmalarda, Ford Otosan’a ve/veya Ford Otosan’dan yapılan ürün taşımalarının bir Ford araç ile yapılmasına ilişkin düzenlemelere yer verilmektedir. Bu düzenleme öncesinde hukuki düzenleme detaylı şekilde yapılmış olup, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ihlalini teşkil eden herhangi bir durum söz konusu değildir” ifadelerine yer verildi.

İstisna uyguluyorlarmış!

Nakliye firmalarının Ford marka araç almaya adeta mecbur tutulduğu skandal uygulama ile ilgili bir defaya mahsus istisna gösterdikleri belirtilen açıklamada, “Bir defaya mahsus taşımalarda ve ithal taşımalarda bu kurala istisna tanınmakta ve diğer marka araçlarda tesislerimize alınmaktadır” cümleleri kaydedildi. Alelacele bir şekilde yazıldığı belli olan açıklamada, birbiriyle çelişen ifadelerin olması ise dikkat çekti. Açıklamanın bir kısmında, Ford marka dışında araç almadıkları ve bir defaya mahsus istisna uyguladıklarını kabul ederken, ilerleyen kısımlarında, bu tarz bir uygulamalarının olmadığının belirtilmesi, panikli ruh hallerini gözler önüne serdi.

Akit ifşa etmişti

Gazetemiz Akit, 8 Ekim’de “Koç’tan zorbalık” başlığıyla sürmanşetten yayınladığı haberinde, Ford tesislerine Ford marka dışında araç alınmadığını ve böylece birçok nakliye firmasının mağdur edildiğini ifşa etmişti. 19 Ekim’de ise, “Koç zorbalığı mercek altında” başlığıyla çıkan Akit, Rekabet Kurumu’nun inceleme başlattığını okuyucularına duyurmuştu.