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Gündem Kocatepe Camii’ndeki şerefsizliğe komik ceza
Gündem

Kocatepe Camii’ndeki şerefsizliğe komik ceza

Yeniakit Publisher
2023-08-15 19:40:00 -
Kocatepe Camii’ndeki şerefsizliğe komik ceza

Ankara'da Kocatepe Camii’nde uygunsuz kıyafetler ile fotoğraf çekimi yapan şüpheliler hakkında adli kontrol kararı verildi. Karar sonrası vatandaşların yaptığı "İslami değerlere hakaret ve küfre idam cezası verilsin" çağrısı akıllara geldi.

Türkiye'nin göbeği başkent Ankara'da İslami değerler ayaklar altına alındı. Rezaletle ilgili mahkemeden komik bir karar çktı.

Kocatepe Camii’nde uygunsuz fotoğraf çekimi yapılarak sosyal medyada paylaşılması olayıyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler Ezgi Cebeci ve Bilal Kısa ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi 10. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilere, TCK’nın 216/3 maddesinde düzenlenen halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçundan adli kontrol kararı verildi.

Karar sonrası vatandaşların yaptığı "İslami değerlere hakaret ve küfre idam cezası verilsin" çağrısı akıllara geldi.

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Yorumlar

Abdullah

  yargı utansın.utanacak yüzü varsa!?

Göktürk

Anlaşılmayan şu,bu adamlara mabette çekim yapmasına kim izin verdi ! Verdi ise neden takip edilmedi. İzn verildi ise Yetkililerin suçu yok mu ?
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