Koçaslanlar’dan Cumalıkızık’ta iki yeni model lansmanı!

Yeni Renault Duster, güçlü ve verimli motor seçenekleri, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve modern tasarımıyla etkinlikte büyük ilgi topladı. Üç farklı motor seçeneği sunan Duster, özellikle Renault E-Tech tam hibrit motoruyla öne çıktı. Bu motor, 145 hp güç üretirken, 100 kilometrede 5 litre ortalama yakıt tüketimi ve 114 gr/km CO2 emisyonu ile çevre dostu bir seçenek olarak tanıtıldı.

Huzurlu ve güvenli bir yolculuk

Koçaslanlar Motorlu Araçlar Genel Müdürü Didem Aras, “Yeni Duster, hem tasarımı hem de teknolojisiyle segmentinde farkını ortaya koyan bir model. Güçlü motor seçenekleri ve yenilikçi sürüş destek sistemleri ile kullanıcılarına üstün bir sürüş deneyimi sunuyor. Şeritte kalma asistanı, otomatik acil durum fren sistemi ve ‘e-call’ Acil Durum Çağrı Sistemi gibi özelliklerle donatıldı. Bu sistemler, sürüş güvenliğini en üst düzeye çıkararak kullanıcılarımıza huzurlu ve güvenli bir yolculuk sunmayı hedefliyor” dedi.

Sportif bir SUV: Rafale

Lansman etkinliğinde, yalnızca Duster değil, aynı zamanda Türkiye’ye bu ay gelen Rafale modeli de basın mensuplarının beğenisine sunuldu. Sportif bir SUV olarak tasarlanan Rafale, havacılıktan ilham alınarak geliştirilmiş aerodinamik gövdesi ve dikkat çeken parlak siyah spoileriyle ilgi odağı oldu. Arka tasarımındaki LED farlar ve 21 inçlik Chicane jantları ile dinamik bir görüntü sergileyen araç, test sürüşleri sırasında büyük beğeni topladı. 130 hp güç üreten E-Tech hibrit motoru ve 1.2 litrelik turboşarjlı benzinli motor seçenekleri de tanıtıldı. Bu motor sistemleri, hem performans hem de çevre dostu teknolojileri bir araya getiriyor. Katılımcılar, özellikle araçta kullanılan PHEV sisteminin sunduğu 100 kilometrelik elektrik menzili ve hızlı şarj özelliklerini takdir etti.

Geri bildirimler son derece olumlu

Etkinlikte yer alan basın mensupları, iki aracın performansını ve teknolojik donanımlarını test etme fırsatı buldu.

Koçaslanlar Motorlu Araçlar Genel Müdürü Aras, “Bu lansmanı, tarihi Cumalıkızık köyünde gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduk. Katılımcılar, yeni Duster ve Rafale’nin sürüş dinamiklerini test etme imkanı buldular ve aracın sunduğu yenilikleri yerinde deneyimlediler. Test sürüşüne katılan otomotiv sektörü basın mensuplarından aldığımız geri bildirimler son derece olumluydu. Modellerin sürüş performansı, konforu ve teknolojik donanımları, katılımcılar tarafından tam not aldı. Özellikle hibrit motorların sağladığı yakıt tasarrufu ve çevreci özellikler büyük takdir gördü” ifadelerini kullandı.