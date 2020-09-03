  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kocasını pompalı tüfekle vurarak katletti
Gündem

Kocasını pompalı tüfekle vurarak katletti

Kocası tarafından darbedildiğini iddia eden Fikriye Özbek, kocası Hakan Özbek'i pompalı tüfekle öldürdü.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 05:55:00 -
Kocasını pompalı tüfekle vurarak katletti

Adana'nın Seyhan ilçesinde saat 03.30 sıralarında merkez Gökçeler Mahallesi 1002 Sokakta meydana gelen olayda, evli ve çocukları olan Fikriye ve Hakan Özbek çifti, tartışmaya başladı. İddiaya göre tartışma kavgaya dönünce darbedildiğini iddia eden Fikriye Özbek, çocuklarının evde olduğu sırada kocasına ait olan pompalı av tüfeği ile Hakan Özbek'i vurdu. Özbek, göğsüne isabet eden saçmalarla yere düşerken, silah sesine çiftin çocuğu ve komşuları uyanıp olay yerine geldi.

Fikriye Özbek, polise durumu anlatıp, teslim olmak istediğini belirtti. Olay yerine gelen polis ekipleri Fikriye Özbek'i gözaltına alırken, ölen Hakan Özbek'in cesedi Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Fikriye Özbek ifadesinde kendini savunduğunu ve kocasının onu öldürmek istediğini söyledi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Evli mankenle barda devrimcilik oynayan Barış Atay konuştu: Utanmıyorum, bu gurur verici bir şey...
Gündem

Evli mankenle barda devrimcilik oynayan Barış Atay konuştu: Utanmıyorum, bu gurur verici bir şey...

Bir barda kendisi gibi evli olan bir mankenle devrimcilik oynayan TİP'li Barış Atay, konuyla ilgili "Şu halimizden utanacağımızı falan zanne..
Alman bilim adamlarından koronavirüs araştırması: Kan gurubu A olanlar...
Dünya

Alman bilim adamlarından koronavirüs araştırması: Kan gurubu A olanlar...

Alman bilim adamları son araştırmasında, kan grubunun ölümcül koronavirüse yakalanan insanların hastalığı atlatma sürecini nasıl etkilediğin..
Türkiye'den ilk talep! 'Türkiye doğalgaz satarsa en büyük alıcı biz olacağız'
Dünya

Türkiye'den ilk talep! 'Türkiye doğalgaz satarsa en büyük alıcı biz olacağız'

Karadeniz'deki doğalgaz keşfinden dolayı Türkiye'yi tebrik eden Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Panda, "Eğer Türkiye, net bir şekilde..
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı