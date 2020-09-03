Kocasını pompalı tüfekle vurarak katletti

Adana'nın Seyhan ilçesinde saat 03.30 sıralarında merkez Gökçeler Mahallesi 1002 Sokakta meydana gelen olayda, evli ve çocukları olan Fikriye ve Hakan Özbek çifti, tartışmaya başladı. İddiaya göre tartışma kavgaya dönünce darbedildiğini iddia eden Fikriye Özbek, çocuklarının evde olduğu sırada kocasına ait olan pompalı av tüfeği ile Hakan Özbek'i vurdu. Özbek, göğsüne isabet eden saçmalarla yere düşerken, silah sesine çiftin çocuğu ve komşuları uyanıp olay yerine geldi.

Fikriye Özbek, polise durumu anlatıp, teslim olmak istediğini belirtti. Olay yerine gelen polis ekipleri Fikriye Özbek'i gözaltına alırken, ölen Hakan Özbek'in cesedi Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Fikriye Özbek ifadesinde kendini savunduğunu ve kocasının onu öldürmek istediğini söyledi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.