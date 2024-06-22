Kocasinan Belediyesi’nin kurban kesim yerleri tam not aldı

Kurban Bayramında Kayserililere en iyi hizmeti vermek adına oluşturulan kurban kesim yerlerinde görev tamamlandı ve belediye ekipleri tarafından alanların temizliği de gerçekleştirildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye’ye örnek teşkil eden Kocasinan Kurban satış ve kesim yerlerinde 280 adet büyükbaş, 161 adet küçükbaş kurban kesimi gerçekleştirildiğini belirterek; “Sorunsuz bir şekilde bayram hizmeti vermenin huzurunu ve gururunu yaşıyoruz” dedi.

Başkan Çolakbayrakdar; “Hemşerilerimizin daha temiz, daha sağlıklı, daha nezih ve daha huzurlu bir şekilde kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için tüm hazırlıklarımızı tamamlayıp, her türlü imkânlarımızla hizmet verdik. Bu yıl da, geçen yıllarda olduğu gibi alnımızın akıyla bu hizmeti yerine getirdik. Çok şükür vatandaşlarımıza kusursuz hizmet vererek, daha huzurlu bir şekilde ibadetlerini yapabilmelerini sağladık” ifadelerine yer verdi.