Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kocaman'dan sert çıkış: Eleneceğinizi anladınız...

Kadıköy'deki olaylı derbide Fenerbahçe teknik direktörü Kocaman, Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi'yle karşılıklı diyaloğa girdi.

21 Nisan 2018 Cumartesi 15:35
Kocaman'dan sert çıkış: Eleneceğinizi anladınız...

Haftaya damgasını vuran Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasının tatil edilmesinin ardından soyunma odası civarında iki önemli isim, ağız dalaşına girdi. Olayın aktörlerinden biri sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Aykut Kocaman, diğeri ise siyah-beyazlıların İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi'ydi.

Fanatik'te yer alan habere göre Ülker Stadı'ndaki tansiyonu son derece yüksek gecede hem Kocaman hem de Çebi, kendilerini haklı görüp, yüksek sesli bir diyalog içine girdi.

İşte o konuşmalar:

Aykut Kocaman: Maçta eksik kaldıktan sonra avantaj Fenerbahçe'ye geçti. Bu yüzden böyle davranıyorsunuz.

Ahmet Nur Çebi: Aykut hocam, burada utanması gereken biz değil, sizsiniz.

Kocaman: Yaptığınız gerçekten ayıp. Eleneceğinizi anladınız ve hem sahayı hem de olayları körüklüyorsunuz.

Çebi: Neden böyle yapıyorsunuz, anlamış değiliz. Biz Beşiktaş olarak buraya misafir olarak geldik.

Kocaman: Ben, bizden kaynaklı bir durum olduğuna inanmıyorum.

Çebi: Yapma hocam. Yan tarafta hem hocan hem de ağabeyin Şenol Güneş bu durumda iken, senin bu sözleri söylemen ilginç.

Kocaman: Bunları planlı ve bilinçli yaptığınızı düşünüyorum. Ayıp olmuyor mu Ahmet Başkan?

Çebi: Çıkan olaylar belli. Senin böyle konuşman ayıp. Siz, bizim stada gelseydiniz böyle mi davranırdık!

Kocaman: Mehmet Topal'ın, Hasan Ali'nin başına neler atıldı ama yine de çıktık, oynadık.

Çebi: Sen özür dileyeceğine, hala neden bahsediyorsun. Kupanın derdine düşmüşsün, başka söyleyecek bir şeyim yok.

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 15:35
  1. Sarı Lacivertliler
  2. Ahmet Nur Çebi
  3. Aykut Kocaman
  4. Mehmet Topal
  5. Ülker Stadı
  6. Fener Bahçe
  7. Şenol Güneş
  8. Fenerbahçe
  9. Besiktaş
  10. Beşiktaş
  11. F.Bahçe
  12. F.B.
  13. Söz
  14. Fb
  15. HABERLER

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Duygular ağrıları tetikliyor
    1. Duygular ağrıları tetikliyor
    2. Alanyaspor Galatasaray maçı CANLI YAYIN
    3. Huzurun ve tatilin adresi: Kuşadası
    4. Her yıl 13-15 bin bebek kalp..
    5. Katil Esed kendi başkentini vurdu!
    6. Kırışılığa neden olan 4 faktör
    7. Time'dan kukla Suudi prense övgü,..
    8. Esenyurt'ta rehine krizi!
    9. Şimdi bahar temizliği zamanı
    10. Peşmergenin maaşını ABD ödüyor!
    11. Nikah memurundan şaşırtan hareket!..
    12. Çocuklarda bahar alerjisi ve etkileri
    13. Yürekleri dağlayan olay! Yalnız..
    14. Çinli turistler buraya akın ediyor
    15. Hakkari'de bir çuval dolusu Amerikan..
    16. Damattan nikahı iptal ettiren cevap!
    17. Kılıçdaroğlu'na soruldu.....
    18. Katil devlet İsrail aleyhine 3 dosya..
    19. Her diyeti yapmayın
    20. Orgenaral Akar, şehit çocukları ile..
    Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum
    Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum
    Savunma sanayimiz çağ atladı... Milyon dolarlık dev üretim
    Savunma sanayimiz çağ atladı... Milyon dolarlık dev üretim
    Karamollaoğlu'ndan flaş Albayrak çıkışı: Toy, ancak bu beklenirdi
    Karamollaoğlu'ndan flaş Albayrak çıkışı: Toy, ancak bu beklenirdi
    Komutanlıklar taşınıyor
    Komutanlıklar taşınıyor
    Final yapacaktı... "Mehmed Bir Cihan Fatihi" rezaletine ATV mi sahip çıkıyor?
    Final yapacaktı... "Mehmed Bir Cihan Fatihi" rezaletine ATV mi sahip çıkıyor?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Türkiye'de bir ilk! Öldürülen PKK'lıdan çıktı
    Türkiye'de bir ilk! Öldürülen PKK'lıdan çıktı
    Mete Yarar: Türkiye Kandil'e giriyor!
    Mete Yarar: Türkiye Kandil'e giriyor!