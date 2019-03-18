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Kocaispir: "Memnuniyet anketi, hizmet kalitesini arttıracak"

Cumhur İttifakı’nın AK Parti’li Yüreğir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir, memnuniyet anketleri yaptıracağını belirterek, belediyeden herkesin yüzünün gülerek çıkması için elinden ne geliyorsa yapacağının sözünü verdi.

18 Mart 2019 Pazartesi 15:44
Kocaispir: "Memnuniyet anketi, hizmet kalitesini arttıracak"

Cumhur İttifakı’nın AK Parti’li Yüreğir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir, memnuniyet anketleri yaptıracağını belirterek, belediyeden herkesin yüzünün gülerek çıkması için elinden ne geliyorsa yapacağının sözünü verdi.


Fatih Mehmet Kocaispir, açılan seçim ofisleri ve yapılan mitinglerde belediyede kimseye ayrıcalık tanımayacaklarını herkese eşit hizmet götüreceklerini ifade etti. Belediyeye gelenlerin tebessümle karşılanacağını ifade eden Başkan Kocaispir, “Belediyemizden her kesim eşit şekilde hizmet alacak. Kimsenin dili, dini ırkı ve mezhebi sorulmayacak. Bu benim için çok önemli. Belediyeye gelen bir vatandaş önce ‘Hoş geldiniz’ ile karşılanacak, ardından sorunu ne ise o birim ile görüştürülecek. Çözüm odaklı çalışmalarımızın ardından sorun giderildi ise tebessüm ile gönderilecek, eğer sorun giderilemediyse sorunun nereyle hangi birim ile bağlantılı ise ASKİ ile bağlantılı ise ASKİ yetkilileri ile Büyükşehir ise Büyükşehir ile görüşülerek çözüm bulunmaya çalışılacak. Çözülemediyse neden çözülemediğinin bilgisini vatandaşımıza vereceğiz. Tüm bunların yanında ise bir gün ya da iki gün sonra farklı bir birimden biri arayarak memnuniyet anketi yapacağız. Eğer vatandaşımız memnun ise memurumuzu ödüllendireceğiz, değil ise memurumuzla görüşüp dikkat etmesi konusunda uyaracağız” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 15:44
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