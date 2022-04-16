Kocaelispor Bandırmaspor maç sonucu-özeti!
TFF 1. Lig'in 32. haftasında Kocaelispor ile Bandırmaspor kozlarını paylaştı. Futbolseverler Kocaelispor Bandırmaspor maç sonucunu bir hayli merak ediyor. Peki Kocaelispor Bandırmaspor maçı kaç kaç bitti? Kocaelispor Bandırmaspor maç sonucu ne oldu?
Kümeye düşmeme mücadelesi veren Kocaelispor, Bandırmaspor’u konut ediyor. Kocaeli Stadı'nda oynanan karşılaşmanın hakemliğini Furkan Aksuoğlu yapıyor.
Kocaelispor Bandırmaspor maç özeti
1. Maç Kocaelispor'un vuruşuyla başladı.
2. Kocaelispor maça çok hızlı başladı. Babacar’ın ceza sahasına çevirdiği topta Kolovos müsait durumda istediği gibi vuramayınca top auta gitti.
4. Kocaelispor’da Samed Ali sarı kart gördü.
10. Kocaelispor’da Benhur kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunda kaleci Gökhan Değirmenci topu ayaklarıyla çıkardı.
20. Bandırmaspor’da Beykan Şimşek’in vuruşu üstten auta gitti.
Son 7 haftaya 55 puanla 3'üncü sırada giren Royal Hastanesi Bandırmaspor ise tarihinde ilk kez Süper Lig'in kapısına bu kadar yaklaştı. Lider Ankaragücü ile 5, ikinci sıradaki Ümraniyespor ile de arasında 2 puan fark olan bordo-beyazlılar, Kocaeli deplasmanından 3 puanla dönerek yoluna kayıpsız devam etmeyi planlıyor.