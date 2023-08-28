Kocaelispor, Altay'ı yendi! Maçta futbolcunun futbolcuyu ısırması olay oldu
1.Lig’in 3. haftasında Kocaelispor evinde karşılaştığı Altay’ı 3-2'lik skorla yendi. Fofana’nın rakibi Ceyhun Gülselam'ı ısırarak oyundan atılması maça damgasını vuran olay oldu.
Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Oğuzhan Aksu görev yaptı.
Körfez ekibi, İzmir temsilcisini 3-2'lik skorla geçti. Kocaelispor'un galibiyet golleri 33'te Douglas Tanque, 38'de Cem Ekinci ve 83'te Emir Ortakaya'dan geldi.
Altay'ın gollerini ise 85'te Zeki Yıldırım ve 90+9'da penaltıdan Marco Paixao kaydetti.
Kocaelisporlu Ibrahima Fofana 74. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla Kocaelispor ligdeki ilk galibiyetini elde etti ve puanını 3 yaptı. Altay ise haftayı aynı puanda kapattı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Kocaelispor: 3 - Altay : 2
Stat: Kocaeli
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Oğuz Kağan Çalışır, Barış Çiçeksoyu
Kocaelispor: Harun Tekin, Oğuz Ceylan (Dk.67 Mehmet Yılmaz), Alihan Kubalas, Yusuf Abdioğlu, Onur Atasayar (Dk. 77 Emir Ortakaya), Yusuf Cihat Çelik, Fofana, Cem Ekinci (Dk. 78 Mesut Can Tunalı), Amaral (Dk. 77 Barış Alıcı), Candeias, Tanque (Dk. 90 Atabey Çiçek)
Altay: Eren Karataş, Salih Sarıkaya, İbrahim Öztürk, Sefa Özdemir (Dk. 84 Mehmet Yıldız), Özgür Özkaya, Ceyhun Gülselam, Zeki Yıldırım, Onur Efe (Dk. 77 Caner Baycan), Arda Gezer (Dk. 46 Ali Kızılkuyu), Tolga Ünlü, Paixao
Goller: Dk. 33 Tanque, Dk. 38 Cem Ekinci, Dk.83 Emir Ortakaya (Kocaelispor), Dk. 85 Zeki Yıldırım, Dk. 90+9 Paixao (penaltıdan) (Altay)
Sarı kart: Dk. 90+1 Mesut Can Tunalı (Kocaelispor) Dk. 90+10 İbrahim Öztürk (Altay)
Kırmızı kart: Dk. 74 Fofana ( Kocaelispor)