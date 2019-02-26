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Kocaeli’nin yeni müfreze binasının tanıtım töreni gerçekleşti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Yahya Kaptan’da yapılan yeni müfreze binasının tanıtım töreni gerçekleşti.

26 Şubat 2019 Salı 16:17
Kocaeli’nin yeni müfreze binasının tanıtım töreni gerçekleşti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Yahya Kaptan’da yapılan yeni müfreze binasının tanıtım töreni gerçekleşti.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kentin pek çok yerinde itfaiye için yeni hizmet binaları yapıyor. İtfaiyecilik mesleğinde olaylara en kısa zamanda müdahale etmek can ve mal kaybı risklerini önlemek amacıyla yapılan yeni Yahya Kaptan İtfaiye Müfreze Binası tanıtıldı. Tanıtım törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve vatandaşlar katıldı.


İtfaiye duasıyla başlayan törende itfaiyecilerin gösterileri beğeni topladı. Yaklaşık 20 metre yükseklikten ip ile sarkan itfaiye erleri dev Türk Bayrağı açtı. İtfaiyeciler, gösterinin ardından Türk bayrağını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na hediye etti.


Programda kısa bir konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Kocaeli her geçen gün çok daha ileri ve modern bir hal alıyor. Kocaeli itfaiyesi de bu gelişmeden payına düşeni alıyor. Bugün, Türkiye’nin sayılı itfaiye teşkilatlarından birisi olan Kocaeli İtfaiyesi, dünya standartlarının üzerindeki teknik donanımı, yangına müdahalede gösterdiği titizlik, yangına müdahale süresinin dünya standartlarından da iyi olmasıyla, kentimiz için bir güven abidesidir” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 16:17
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