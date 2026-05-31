Kocaeli'nin yeni inovasyon üssü Teknoşehir'de inşaatın yüzde 22'si tamamlandı

İzmit SEKA yerleşkesi sınırları içerisindeki 3317 ada 1 parselde bulunan tarihi Mekanik Atölye Binası, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin vizyon projesi kapsamında aslına uygun bir rekonstrüksiyon süreciyle yeniden yükseliyor. Yirminci yüzyılın önemli sanayi miraslarından biri olan bu tarihi yapıyı, modern altyapıya sahip bir inovasyon merkezine dönüştürecek inşaat çalışmalarında yüzde 22'lik fiziki ilerleme kaydedildi. Gençlerin, girişimcilerin ve teknoloji takımlarının yeni buluşma noktası olması hedeflenen dev merkezin şantiyesinde; temel kalıp ve beton döküm işlemleri geride kalırken, kolon donatı imalatları, temel içi mekanik dolgu işlemleri, çelik ankraj ve atölye üretim süreçleri ise eş zamanlı bir şekilde sürdürülüyor.

Yaklaşık 272 milyon 174 bin liralık dev bir yatırım maliyetiyle hayata geçirilen bu kapsamlı kompleks; kütüphane, amfi-sahne alanı, ortak çalışma alanları, atölyeler, girişimci ofisleri, teknik hacimler ve sosyal yaşam bölümleriyle çok yönlü bir teknoloji kampüsü olarak tasarlandı. Gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki potansiyellerini açığa çıkarmalarına olanak tanıyacak olan Teknoşehir'in, 2027 yılının Ocak ayında hizmete girmesiyle birlikte SEKA Kültür Alanı'nın tam donanımlı bir teknoloji ve girişimcilik üssü haline gelmesi bekleniyor.