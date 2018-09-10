Kocaeli'nin Darıca ilçesinde silahla kilidi kırdığı evde eşine kurşun yağdırdı

Gece saatlerinde Darıca Cami Mahallesi Öğretmen Zatiye Çelemen Sokak'ta meydana gelen olayda eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle uzaklaştırma kararı alan S.P.(67), eşi E.P.(45)’in evine gitti. Evin kapısını silahla ateş ederek kıran S.P., içeride bulunan eşi E.P.’nin üzerine 4 el ateş etti. Başına ve vücuduna 4 mermi saplanan E.P. kanlar içinde yerde kalırken, S.P. ise olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan komşuların haber vermesi üzerine olay gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı E.P., ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan E.P. tedaviye alındı. Polis ekipleri evde yaptıkları incelemenin ardından kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.