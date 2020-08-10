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Aktüel

Kocaeli'nde dere yatağına devrilen kamyonun şoförü yaralı kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-10 20:04:28 -
Kocaeli'nde dere yatağına devrilen kamyonun şoförü yaralı kurtarıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde dere yatağına devrilen kamyonun şoförü yaralı kurtarıldı.

Lokman Mennan idaresindeki 06 FT 6437 plakalı mıcır yüklü kamyon, 4 Temmuz Mahallesi Pazarköy mevkisinde yaklaşık 15 metre yükseklikten dere yatağına devrildi.

Kamyonun sürücü kabininde sıkışan şoför, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak güçlükle uçurumdan çıkarıldı.

Yaralı şoför, ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Civardakilerden Salih Alemdar, gazetecilere, bölgede spor yaptığı sırada kamyonun dere yatağına devrildiğini gördüğünü belirterek yetkililere durumu bildirdiğini kaydetti.

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