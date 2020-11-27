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Aktüel Kocaeli'nde bir apartman dairesinin mutfağında sıkışan doğal gaz patladı
Aktüel

Kocaeli'nde bir apartman dairesinin mutfağında sıkışan doğal gaz patladı

Patlama anında evinde olan M.G'nin olaydan yara almadan kurtulduğu belirtildi - 6. kattaki evin oturma odasının pencere çerçevesi, şiddetli patlamayla yerinden çıkıp zemin kattaki evin balkonuna düştü, kırılan cam parçaları park halindeki araçların üzerine saçıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-27 00:50:22 -
Kocaeli'nde bir apartman dairesinin mutfağında sıkışan doğal gaz patladı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir apartmanın son katında doğal gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Erenler Mahallesi Turan Güneş Caddesinde 6 katlı apartmanın en üst katında M.G'ye ait olduğu belirtilen evin mutfağında sıkışan doğal gaz patladı.

Patlamada mutfak tezgahında küçük çaplı yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Patlama anında evinde olan M.G'nin olaydan yara almadan kurtulduğu belirtildi. Evin oturma odasının pencere çerçevesi, şiddetli patlamayla yerinden çıkıp zemin kattaki evin balkonuna düştü, kırılan cam parçaları park halindeki araçların üzerine saçıldı.

Apartman sakinlerinden Şaban Şengül, gazetecilere yaptığı açıklamada, deprem olduğunu sandıklarını belirterek, "Dışarıya bir baktık ki aşağıya komple pencere inmiş. Meğerse doğal gaz patlamış. Biz de hemen dışarıya çıktık." dedi.

Polis ve itfaiye ekipleri, olayın nedeni ve hasarın boyutlarıyla ilgili incelemelerini sürdürüyor.


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