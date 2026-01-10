  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bu kafa terörsüz Türkiye istemiyor Şara’nın mütevazılığı, SDG’nin kibri... Kim barış, kim kan istiyor! Marmaray ve metroya "Fenerbahçe - Galatasaray derbisi" ayarı Fetullah Gülen'i mezarında ters döndüren haber! Halep’te terörün kökü kazındı! Suriye ordusu Şeyh Maksud’u SDG’den tamamen temizledi! Gümrüklerde dev operasyon: İstanbul ve Gürbulak'ta zehir tacirlerine darbe Trump: Amerikan halkının 'soyulmasına' artık izin vermeyeceğiz Faizin merkezinde faize savaş açtı Silivri’de kirli pazarlıklar deşifre oldu! Aysever’in avukatı İmamoğlu’nun yalan rüzgarını kesti! Artık iyice köşeye sıkışan terör örgütünden yeni karar Küba'dan ABD'ye tarihi rest! Bruno Rodriguez: "Bu vatan satılık değil!"
Yerel Kocaeli'nde 65 yaşındaki kadının acı sonu!
Yerel

Kocaeli'nde 65 yaşındaki kadının acı sonu!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kocaeli'nde 65 yaşındaki kadının acı sonu!

Kocaeli'nde Derince ilçesinde eşiyle birlikte trafikte karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadın, kamyonun altında kalarak acıklı şekilde hayatını kaybetti.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde gerçekleşen kaza, Derince ilçesine bağlı İshakçılar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki kadın, trafikte kamyonun kör noktasında kaldı.

Sürücünün durumu fark edememesi sonucu kadın aracın ön tekerinin altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yozgat’ta zincirleme kaza: Kavşak savaş alanına döndü, 7 yaralı var!
Yozgat’ta zincirleme kaza: Kavşak savaş alanına döndü, 7 yaralı var!

Yerel

Yozgat’ta zincirleme kaza: Kavşak savaş alanına döndü, 7 yaralı var!

Otobüs daha 1 metre gitmeden kaza yaptı: Şoför öldü, muavin yaralandı
Otobüs daha 1 metre gitmeden kaza yaptı: Şoför öldü, muavin yaralandı

Gündem

Otobüs daha 1 metre gitmeden kaza yaptı: Şoför öldü, muavin yaralandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23