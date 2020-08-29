Kocaeli’nde 100 bin adet Hyundai 20 üretilecek

Hyundai’nin yenilenen üçüncü nesil i20 modelinin üretimi başladı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yer alan Hyundai fabrikası, dünyanın en büyük beş otomotiv üreticisinden biri olan Hyundai’nin, ilk yurt dışı fabrikası konumunda yer alıyor.

Hyundai Assan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Türkiye’de başarılı yatırımlar yaptıklarını belirterek tüketicilerin güven duyduğu istikrarlı ve yerli üretici olarak pazarda faaliyet yürüttüklerini söyledi. Yıllık 2 milyar dolar ve üzeri ihracatla ekonomiye katkı sağladıklarını ifade eden Kibar, yeni vizyon ve büyüme hedefiyle çalıştıklarını kaydetti.

Kibar, tesislerde üretilecek yeni i20’nin Avrupa pazarında en yüksek satış adedini gerçekleştirmek ve segment liderliği için yeni bir teknolojik platform üzerine yapıldığını dile getirerek “Çoklu motor ve şanzıman seçeneklerine ilave olarak yeni i20’yi ilk defa çevreye duyarlılığı daha yüksek hibrit versiyonuyla da tüketicinin beğenisine sunuyoruz. Sınıfının en iyisi olma hedefiyle tasarlanan Yeni i20’nin baz binek otomobili Avrupa’ya yaklaşık 350 bin adet satış projeksiyonuyla B segmentte pazar payını güvence altına alması hedefleniyor” ifadesini kullandı.

Türkiye pazarında da büyük beğeni alacaklarını düşündüklerini belirten Kibar, sınıfını aşan teknolojik donanımıyla B segmentinde muhtemelen “liderliğe oynayacaklarını” bildirdi. Kibar, yeni yapacakları yatırımları katılımcılara aktardı.

“Ekonomiye 23 yıllık katkı”

Hyundai Assan Üst Yöneticisi (CEO) ve Başkanı Ickkyun Oh ise 1997 yılında kurulan Hyundai Assan Türkiye fabrikasının, 23 yıldır ülke ekonomisiyle birlikte büyümeye devam ettiğini söyledi.

Fabrikada A ve B segmentinde i10 ve i20 modellerini ürettiklerini dile getiren Ickkyun, şöyle konuştu:

“Bugüne kadar Türkiye iç pazarıyla Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerine ihraç edilmek üzere 2 milyondan fazla araç ürettik. Tam tamına 2 yıl 3 aydır durmadan çalıştığımız yeni i20’nin geliştirme sürecini başarıyla tamamlayıp seri üretim kutlama töreninde sizlerle bir arada olduğum için çok mutluyum. Yeni i20 modelimizden yılda 100 bin adet üreteceğiz. Yenilikçi bir tasarıma ve en yüksek seviyede kaliteye sahip olan bir otomobil olarak dünyanın her yerine Türkiye’den ihraç edeceğiz. Böylece Türk ekonomisine ve ihracat gelirine katkıda bulunacağız.”