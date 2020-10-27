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Aktüel Kocaeli'deki sahte içki operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı
Aktüel

Kocaeli'deki sahte içki operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-27 22:20:28 -
Kocaeli'deki sahte içki operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ve Körfez ilçelerinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Derince ilçesinde bir evde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda 171 litre mayalanmaya bırakılmış içki, üretimleri tamamlanmış 4 litre sahte içki, 150 miligram viski aroması, 4 litre üzüm suyu, içki imalatında kullanılan 1 derece, 1 hassas terazi, 2 huni, kova, damıtma kabı, hortum, damacanalar ve çok sayıda şişe ele geçirildi.

Ayrıca Körfez ilçesinde bir evde yapılan aramada da 1'er litrelik 50 sahte içki ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında 5607 ve 4733 SKM suçlarından adli işlemler yapıldı.

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