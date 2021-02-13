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Aktüel Kocaeli'de zincirleme kaza: 5 yaralı
Aktüel

Kocaeli'de zincirleme kaza: 5 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 16:48:00 -
Kocaeli'de zincirleme kaza: 5 yaralı

Otoyolun Ankara istikametinde 3 tır, 1 hafif ticari araç ve 1 yolcu otobüsü, Korutepe Tüneli içinde çarpıştı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçlarda sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan 5 yaralıdan 2'sinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle 1 saat ulaşıma kapanan Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kazayı yara almadan atlatan yolcular ise olay yerine çağrılan başka bir otobüsle yoluna devam etti.

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