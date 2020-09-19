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Aktüel Kocaeli'de yolcu otobüsünde 104 kilo 600 gram eroin ele geçirildi
Aktüel

Kocaeli'de yolcu otobüsünde 104 kilo 600 gram eroin ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-19 11:52:07 -
Kocaeli'de yolcu otobüsünde 104 kilo 600 gram eroin ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu Kocaeli kesiminde durdurulan yolcu otobüsünde 104 kilo 600 gram eroin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent üzerinden uyuşturucu sevk edileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Bu kapsamda bir yolcu otobüsünü takibe alan ekipler, aracı otoyolun Kocaeli kesiminde durdurdu.

Otobüste dedektör köpek yardımıyla arama yapan ekipler, aracın kalorifer tesisatının arkasına gizlenmiş 201 paket halinde 104 kilo 600 gram eroin ele geçirdi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

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