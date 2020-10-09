  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kocaeli'de yaşlı kadını rehin alan şüpheli adliyeye sevk edildi
Aktüel

Kocaeli'de yaşlı kadını rehin alan şüpheli adliyeye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-09 11:46:38 -
Kocaeli'de yaşlı kadını rehin alan şüpheli adliyeye sevk edildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, evine girdiği 76 yaşındaki kadını rehin alan şüpheli adliyeye getirildi.

Karabaş Mahallesi'nde zorla girdiği evde polis ekiplerince gözaltına alınan G.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Karabaş Mahallesi Asım Efendi Sokak'taki eve dün zorla giren G.A, 76 yaşındaki E.D'yi rehin almıştı.

Sesleri duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla yaşlı kadını kurtarıp, G.A'yı gözaltına almıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alparslan Kuytul'dan bir skandal daha!
Gündem

Alparslan Kuytul'dan bir skandal daha!

15 Temmuz'u bir proje olarak tarif edip, darbe girişiminde bulunan FETÖ'cü hainleri de 'kandırılmış saf Müslümanlar' olarak tanımlaması ile ..
Washington Büyükelçisi'nden Ermenistan tepkisi
Siyaset

Washington Büyükelçisi'nden Ermenistan tepkisi

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Demokrat Adam Schiff'in Dağlık Karabağ'..
Azerbaycan'a bir ülkeden daha destek
Dünya

Azerbaycan'a bir ülkeden daha destek

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar sürerken Azerbaycan'a bir ülkeden daha destek geldi.Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cöm..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay