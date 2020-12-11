Kocaeli'de "WhatsApp yoluyla doğrulama" dolandırıcılığı yapan şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, WhatsApp uygulaması üzerinden "+1" ile başlayan yabancı numarayla kendisini Instagram, Twitter ve diğer sosyal medya sitelerinin destek ekibi olarak tanıtarak vatandaşların kişisel verilerini ele geçirmeye çalışan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçların Men ve Takibine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Ankara'da dün yapılan operasyonda gözaltına alınarak Kocaeli'ye getirilen şüpheli A.S'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü. Şüpheli, Cumhuriyet Savcılığının sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kocaeli Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri sırasında vatandaşlara WhatsApp uygulaması üzerinden "+1" ile başlayan yabancı numarayla kendisini Instagram destek ekibi olarak tanıtıp doğrulama kodu isteyen dolandırıcılık şüphelisi tespit edilmiş, şüpheli A.S, Ankara'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.