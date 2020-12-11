  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kocaeli'de "WhatsApp yoluyla doğrulama" dolandırıcılığı yapan şüpheli tutuklandı
Aktüel

Kocaeli'de "WhatsApp yoluyla doğrulama" dolandırıcılığı yapan şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-11 21:12:43 -
Kocaeli'de "WhatsApp yoluyla doğrulama" dolandırıcılığı yapan şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, WhatsApp uygulaması üzerinden "+1" ile başlayan yabancı numarayla kendisini Instagram, Twitter ve diğer sosyal medya sitelerinin destek ekibi olarak tanıtarak vatandaşların kişisel verilerini ele geçirmeye çalışan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçların Men ve Takibine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Ankara'da dün yapılan operasyonda gözaltına alınarak Kocaeli'ye getirilen şüpheli A.S'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü. Şüpheli, Cumhuriyet Savcılığının sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kocaeli Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri sırasında vatandaşlara WhatsApp uygulaması üzerinden "+1" ile başlayan yabancı numarayla kendisini Instagram destek ekibi olarak tanıtıp doğrulama kodu isteyen dolandırıcılık şüphelisi tespit edilmiş, şüpheli A.S, Ankara'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İntikam alındı! Mehmet Sıddık Özalp öldürüldü
Gündem

İntikam alındı! Mehmet Sıddık Özalp öldürüldü

10 güvenlik görevlisinin şehit edilmesinden sorumlu olan terörist Mehmet Sıddık Özalp düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.
14 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Gündem

14 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili "Bizim Bilim Kurulunda öyle bir şey yok" ifadelerini kulla..
HDP'li vekilden skandal hareket! Terör örgütü üyeliğinden aranan kişi ile arasında geçenler kameralara yansıdı
Gündem

HDP'li vekilden skandal hareket! Terör örgütü üyeliğinden aranan kişi ile arasında geçenler kameralara yansıdı

Şırnak'ta polis, HDP'li vekil Nuran İmir'in yanında terör örgütü üyeliğiyle aranan bir şüpheliyi gözaltına almak isteyince vekil ve polisler..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay