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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-23 17:17:29 -
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan bir kamyonda 4,2 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde şüpheli bir kamyon durduruldu.

Araçta dedektör köpek kullanılarak yapılan aramada 4,2 kilogram kubar esrar bulundu.

Gözaltına alınan E.Ç. ve E.G'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


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