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Aktüel Kocaeli'de uyuşturucu operasyonları
Aktüel

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonları

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-19 22:16:00 -
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonları

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında Gebze ve Gölcük ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların ikamet ve üst aramalarında 11 gram metamfetamin, 3 gram bonzai, 13,15 gram esrar, hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 995 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen F.Ç, F.C.I, M.T, H.T. ve Ş.Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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