Kocaeli'de trafik kazası: 3 kişi yaralandı
İzmit'te otomobil kamyonetle çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.10 Eylül 2018 Pazartesi 08:11
Kocaeli İzmit'te Milli İrade Meydanı ışıklar mevkisinde, Serkan K. idaresindeki otomobil ile Kerem B. yönetimindeki kamyonet çarpıştı.
Yoldan çıkarak kaldırıma devrilen kamyonetteki 3 kişi bulundukları yerde mahsur kaldı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta mahsur kalan sürücü Kerem B. ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartılarak, hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenildi.
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