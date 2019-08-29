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Kocaeli’de toplu ulaşım araçları 30 Ağustos’ta ücretsiz

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Cuma günü otobüs, raylı sistemler ve deniz ulaşımında vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

29 Ağustos 2019 Perşembe 16:34
Kocaeli’de toplu ulaşım araçları 30 Ağustos’ta ücretsiz

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Cuma günü otobüs, raylı sistemler ve deniz ulaşımında vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.


Vatandaşlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüs, raylı sistemler ve deniz ulaşımından 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle ücretsiz olarak yararlanacak.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüsler 30 Ağustos Cuma günü tüm gün boyunca vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti sağlayacak. Deniz ulaşımı da mevcut sefer saatlerinde devam edecek ve ücretsiz olarak hizmet verecek.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ulaşımpark, 30 Ağustos Cuma günü tramvay ve otobüslerin vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. UlaşımPark A.Ş. tarafından yapılan açıklamada İzmit - Kartal güzergahında hizmet veren 200 hattı, Sabiha Gökçen hattı olan 250 ile 250G ve mavi bayraklı sahillere giden 800C-800K mevcut tarifeyle çalışmaya devam edecek.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 16:34
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