  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kocaeli’de TKİP’e operasyon: 5 gözaltı

Kocaeli’de polis ekipleri tarafından Türkiye Komünist İşçi Partisi terör örgütünün faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 00:30:45 -
Kocaeli’de TKİP’e operasyon: 5 gözaltı

Kocaeli’de polis ekipleri tarafından Türkiye Komünist İşçi Partisi terör örgütünün faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Türkiye Komünist İşçi Partisi (TKİP) terör örgütünün faaliyetlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 16 Haziran tarihinde Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonla E.A., Ö.T.Ö., V.U., Z.K. ve S.Y. isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Şahıslar emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sev edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden V.U. ve E.A.’nın tutuklanmasına karar verilirken, S.Y., Z.K. ve Ö.T.Ö. isimli şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı