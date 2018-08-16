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Kocaeli'de terör operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Kocaeli'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

16 Ağustos 2018 Perşembe 22:28
Kocaeli'de terör operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Irak kırsalında eğitim gördüğü ve yurda kaçak yollarla girdiği öne sürülen S.E. ile sosyal medyada terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen M.T. ve A.Ş'nin savcılık sorgusu tamamlandı.

M.T. ve A.Ş. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, S.E. ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Körfez ve Darıca ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, S.E. ile M.T. ve A.Ş'yi gözaltına almıştı.

 

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 22:28
  1. Kocaeli
  2. Darıca
  3. Emniyet Müdürlüğü

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