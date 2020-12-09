Kocaeli'de son 1 haftada karantina yasağını ihlal eden 109 kişiye ceza

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında son 1 haftada zorunlu karantina yasağını ihlal eden 86 kişiye idari, 23 kişiye ise adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, salgınla mücadele kapsamında kent genelinde 30 Kasım - 6 Aralık tarihlerinde denetimler gerçekleştirildi.

Zorunlu karantina yasağıyla ilgili yapılan denetimlerde, yasağı ihlal eden 86 kişi hakkında idari, 23 kişi hakkında adli işlem uygulandı.

Salgınla mücadele kapsamında oluşturulan ekiplerce, toplam 16 bin 218 iş yeri, 15 bin 98 kez denetlendi, 292 iş yerine kurallara uyulmaması nedeniyle idari işlem yapıldı.

Güvenlik birimlerce yapılan denetimlerde 140 bin 867 kişi sorgulandı, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 67 kişiye ve maske takma kuralına uymayan 479 kişiye idari işlem uygulandı, 335 aranan şüpheli yakalandı.

- 228 kişi yurtlarda izolasyona tabi tutuluyor

Emniyet ve jandarma birimlerince yapılan denetimlerde, toplam 60 bin 35 araç kontrol edildi, 86 bin 894 kişi sorgulandı.

İzolasyon kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 35 kişi zorunlu olarak, 193 kişi de diğer (geçici ikamet vb.) nedenlerden olmak üzere 228 kişi yurtlarda izolasyona tabi tutuluyor.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararında açıklanan, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda, yapılacak işlemler için sıraya girilmesi gereken banka, PTT, noter, şehir içi toplu taşıma araç durakları, ATM'ler, fatura ödeme yerleri gibi yerler ile semt pazarlarında sigara içilmesi yasağını ihlal eden 171 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Vefa Sosyal Destek guruplarınca toplam 11 bin 760 kişinin talebi karşılandı, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan toplam 8 bin 299 kişiye ise evde bakım ve sağlık hizmeti verildi.