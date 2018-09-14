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Kocaeli’de satırla kadına saldırdı, hızını alamayıp...

Gebze ilçesinde çantası ve cep telefonunu almaya çalışan şahısın, satırla saldırdığı kadının imdadına Yunus timleri yetişti.

14 Eylül 2018 Cuma 18:17
Kocaeli’de satırla kadına saldırdı, hızını alamayıp...

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre caddede yürüyen H.B. (24) isimli kadının yanına yaklaşan bir şahıs, kadından çantasını ve cep telefonunu zorla almaya çalıştı. Bir süre H.B.’den zorla çanta ve cep telefonunu almaya çalışan şahıs, çabasında başarılı olamayınca yanında taşıdığı satırla kadına saldırdı. Şahısın saldırısına uğrayan H.B., boynundan aldığı darbeyle yaralanırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. 

YUNUS TİMLERİNE SATIRLA SALDIRDI

İhbar üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen Yunus timleri, H.B.’ye saldıran şahıstan elindeki satırı bırakarak teslim olmasını istedi. Teslim olmak istemeyen şahıs elindeki satırla polis ekiplerine saldırmaya çalıştı. Yunus timlerinin müdahalesi ile etkisiz hale getirilen şahıs yakalayarak gözaltına aldı. Kadın ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 

GÖZALTINA ALINDI

Polis karakoluna götürülen Y.B.’nin birçok suçtan kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, daha sonra Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. 

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 18:17
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