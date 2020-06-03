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Aktüel

Kocaeli'de şarampole devrilen tır alev aldı

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı

Yeniakit Publisher
2020-06-03 00:34:09 -
Kocaeli'de şarampole devrilen tır alev aldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde şarampole devrilen tırda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu'nda Ankara yönüne giden Abidin Toy idaresindeki 58 TZ 095 plakalı tır, Kartepe Sarımeşe mevkisinde Hüsamettin Y'nin kullandığı 34 CTC 061 plakalı otomobile çarparak şarampole devrildi.

Kazanın ardından iplik yüklü tırın alev alması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken, otoyolun Ankara istikametindeki trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

Yaralanan otomobil sürücüsü Hüsamettin Y. sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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