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Yaşam Kocaeli'de sağanak yağış etkili oldu
Yaşam

Kocaeli'de sağanak yağış etkili oldu

Yeniakit Publisher
2023-10-02 01:37:00 - 2023-10-02 01:39:38

Kocaeli'de 2 gün boyunca etkili olan sağanak yağış sebebiyle tünel, cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Kocaeli'nin tüm ilçelerinde sağanak yağmur devam ederken birçok ilçede de su birikintileri oluştu. Gebze ve Çayırova'da cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Yaşanan yağış sebebiyle sürücüler zor anlar yaşarken, tünelde içerisinde biriken yağmur suyu sebebiyle 2 işçi servisi ve bir otomobil arıza yaptı. Biriken sular ve yaşanan trafik aksaklığı sebebiyle bölgelere itfaiye, polis ve Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSU) ekipleri sevk edildi. Tıkanan rögar kapakları açılarak su takviyesi yapılırken, ekiplerce de trafik güvenliği sağlandı. Aracı arızalanan işçi servisi şoförü Zafer Aktaş, "Tünel suyla doluydu. Su dizimize kadar geliyordu. Aracın tamponu zarar gördü, plakalarım kayboldu" dedi.

Otomobil sürücüsü Samet Öter de suyu fark etmediğini ve aracının arıza yaptığını söyledi.
Belediye ekipleri, herhangi bir olumsuzluğa karşı teyakkuzda olduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA

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