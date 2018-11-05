0553 313 94 23
impression

Kocaeli'de PKK operasyonu! Yurt dışına kaçacaklardı

Kocaeli'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi yakalandı. Şüphelilerin yurt dışına kaçma hazırlığında oldukları öğrenildi.

05 Kasım 2018 Pazartesi 14:38
Kocaeli'de PKK operasyonu! Yurt dışına kaçacaklardı

Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, yurt dışına kaçma hazırlığındaki 4 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Anadolu Otoyolu İzmit Gültepe Tesisleri'nde bir araç durduruldu.

Polis ekipleri, araçtaki S.A, P.A, İ.A. ve M.A'nın, Suriye uyruklu olduklarına dair evrak göstermesi ve çelişkili ifade vermesi üzerine araştırmayı genişletti.

Yurt dışına kaçma hazırlığındaydılar

İnceleme sonucu, şüphelilerden S.A'nın 2005'te terör örgütü PKK/KCK adına kırsalda eylemlerde bulunduğu, silahlı eylemleri sırasında mayına basması sonucu sol bacağının koptuğu, Irak'ın kuzeyindeki Mahmur kampında tedavi gördüğü, sol bacağının kesilerek protez takıldığı ve Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "terör örgütüne üye olma" suçundan arandığı belirlendi.

Şüpheli P.A'nın da S.A'nın eşi olduğu ve Van'da "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım ve yataklık etmek" suçundan aranmasının olduğu, diğer şüpheliler İ.A. ve M.A'nın ise terör örgütü üyelerinin yurt dışına kaçmasına yardım ettiğinin belirlendiği öğrenildi.

Ayrıca şüphelilerin, Şırnak'tan geldikleri ve yurt dışına kaçma hazırlığında oldukları bildirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 14:38
  1. Şırnak
  2. Van
  3. Diyarbakır
  4. Kocaeli
  5. PKK operasyonu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP’li Bingöl’ün annesi vefat etti
    1. CHP’li Bingöl’ün annesi vefat etti
    2. Amerika yaptırımları sonrası petrol..
    3. Katar: Bizi bu işe karıştırmayın
    4. Galatasaray Teknik Direktörü Terim:..
    5. Borsa günün ilk yarısında arttı
    6. Kocaeli'de PKK operasyonu! Yurt dışına..
    7. Fenerbahçe - Anderlecht maçını İsveçli..
    8. Nijerya'da korkunç kaza! Çok sayıda..
    9. Oynamadıkları bir ekmeğimiz kalmıştı
    10. Heyecanlandıran keşif! Tam 13 buçuk..
    11. İki dev Younes Belhanda'nın peşinde!
    12. 189 kişinin hayatını kaybettiği uçağın..
    13. Bedelli askerlik başvuru süresi..
    14. Nevşehir'de korkunç kaza: 1 kişi öldü
    15. Kayalıklara çarpan genç hayatını..
    16. Ürdün’de korkunç kaza: 7 ölü, 3 yaralı
    17. Kritik saat 16:30 ABD 8 ülkeyi..
    18. Egzersiz ne zaman yapılmalı?
    19. Down sendromlu 30 gence asker kınası
    20. Numan Kurtulmuş'tan kritik açıklama:..
    AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018
    AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Aşiret lideri öldürüldü, PKK'yı bitirmeye and içtiler!
    Aşiret lideri öldürüldü, PKK'yı bitirmeye and içtiler!
    Melih Gökçek'ten yerel seçim ve ittifak açıklaması! 'Allah'ın izniyle ittifakın adayı'
    Melih Gökçek'ten yerel seçim ve ittifak açıklaması! 'Allah'ın izniyle ittifakın adayı'
    Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak
    Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    HDP'li eski vekil, Irak'a kaçarken kalp krizinden öldü
    HDP'li eski vekil, Irak'a kaçarken kalp krizinden öldü
    Numan Kurtulmuş çok net konuştu... AK Parti'den EYT açıklaması!
    Numan Kurtulmuş çok net konuştu... AK Parti'den EYT açıklaması!