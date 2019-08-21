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Kocaeli’de patlayan şebeke hattı iki ilçeyi susuz bıraktı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin Gebze ilçesinde içme suyu şebekesi ana boru hattında meydana gelen patlama sonrasında birçok evi su basarken, mahsur kalan vatandaşlar komşularının yardımıyla evlerinden çıkartıldı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:34
Kocaeli’de patlayan şebeke hattı iki ilçeyi susuz bıraktı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin Gebze ilçesinde içme suyu şebekesi ana boru hattında meydana gelen patlama sonrasında birçok evi su basarken, mahsur kalan vatandaşlar komşularının yardımıyla evlerinden çıkartıldı. Patlama sonrası iki ilçe susuz kaldı.



Kocaeli’nin Gebze ilçesi İnönü Mahallesi 1944. Sokakta sabah saatlerinde içme suyu şebekesi ana boru hattında patlama meydana geldi. Yaşanan patlama sonrası hattın geçtiği sokakta asfalt yol çökerken, 1944 sokak başta olmak üzere birçok sokak ve evde su baskınları meydana geldi. Su baskını nedeniyle evlerinde mahsur kalan vatandaşlar komşularının yardımıyla bulundukları yerden çıkartılırken, yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen İSU ekipleri ana boru hattındaki su akışını keserek onarma çalışması başlattı.



Mahsur kalan vatandaşları komşuları kurtardı


Patlama sonrasında evlerin sular altında kaldığını anlatan mahalle sakini Necmettin Doğrul, “Birden bire yolda patlama oldu. Çıktık baktık, her taraf su. Bir felaket yani. Ondan sonra komşuların evine falan bastı. Burada oturanlar suyun altında kalmıştı. Komşular yardım ettiler onları suyun altından çıkardık. Bir evde 4 kişi mahsur kalmıştı, bir evde iki kişi kalmıştı. Vatandaşlar, komşular tarafından çıkartıldılar” dedi.



Öte yandan İçme suyu ana boru hattında meydana gelen patlama nedeniyle Kocaeli’nin Gebze ve Çayırova ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı ve arıza giderilene kadar kesintinin devam edeceği açıklandı.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:34
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