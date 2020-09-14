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Aktüel Kocaeli'de park halindeki otomobillere çarpan kamyon devrildi
Aktüel

Kocaeli'de park halindeki otomobillere çarpan kamyon devrildi

Yeniakit Publisher
2020-09-14 17:57:18 -
Kocaeli'de park halindeki otomobillere çarpan kamyon devrildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hurda kağıt yüklü kamyon park halindeki araçlara çarparak devrildi.

Alınan bilgiye göre, Eskihisar Mahallesi feribot iskelesi yolunda Hamit K. idaresindeki 34 BRF 42 plakalı hurda kağıt yüklü kamyon yol kenarında park halindeki araçlara çarptı.

Devrilen kamyondaki hurda kağıtlar yola savruldu.

Yaralananın olmadığı kazada, park halindeki 9 araç hasar gördü.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan trafik akışı, temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.

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