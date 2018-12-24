THY- Euroleague
0553 313 94 23

Kocaeli'de park halindeki araç kurşunladı

Kocaeli Körfez Kuzey Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi'nde bulanan park halindeki bir araç, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs tarafından kurşunlandı.

24 Aralık 2018 Pazartesi 10:41
Kocaeli'de park halindeki araç kurşunladı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, park halindeki hafif ticari aracı kurşunlayarak kaçan M.G, polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, sabah saatlerinde, Körfez Kuzey Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Caddeye otomobil ile gelen bir kişi park halinde bulunan hafif ticari aracı tabanca ile ateş ederek kurşunladı. Kurşunlar aracın camına ve kaportasına isabet etti. Çevredekiler büyük korku yaşarken, ihbar üzerine polis olay yerinden kaçan kişinin peşine düştü. Polis, plakası belirtilen aracı durdurarak M.G.'yi gözaltına aldı. Aralarında alacak meselesi bulunan kişiye ait aracı kurşunladığı öğrenilen M.G. emniyet müdürlüğüne götürülürken, soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 10:41
  1. Kocaeli
  2. Körfez
  3. Araç kurşunlama
  4. silahlı saldırı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Lisanslı okçu sayısı 10 yılda 110 kat arttı
    1. Lisanslı okçu sayısı 10 yılda 110 kat..
    2. Sincar'da Haşdi Şabi'den Ezidi..
    3. Yeni Malatyaspor'da ilk yarı "rüya"..
    4. Samsun'daki DEAŞ operasyonu
    5. Kadim dostlar bir arada
    6. Süper Lig'in ilk yarısında Galatasaray
    7. ÖSO Münbiç'in kapısına dayandı!
    8. Bursa'da abi-kardeş kavgası kanlı..
    9. "Bu sanat bizimle birlikte mezara..
    10. Lifecell Tech Drone Ligi şampiyonları..
    11. Canlı yayında açıkladı! 'Robinho..
    12. "25 Aralık darbeye teşebbüs" davasında..
    13. GRAFİKLİ - Avrupa'nın 5 büyük liginde..
    14. Müjdat Gezen gözaltına mı alındı?
    15. Azerbaycan'da Nuri Paşa Kütüphanesi..
    16. Ata yadigarı cami yeniden ayağa..
    17. SON DAKİKA! ÖSO birlikleri Münbiç'e..
    18. Fiat 500F New York MoMA'da sergilenecek
    19. Tarihi Kadıkalesi'nde 8 asırlık pati..
    20. Avrupa borsaları
    Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma
    Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma
    Erdoğan'dan Halk TV'deki iki küstaha tokat gibi cevap!
    Erdoğan'dan Halk TV'deki iki küstaha tokat gibi cevap!
    Milli İnsansız Savaş Uçağı ile ilgili kritik açıklama!
    Milli İnsansız Savaş Uçağı ile ilgili kritik açıklama!
    Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni
    Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni
    "Türkiye’yi kasıp kavuracak sokak olaylarına hazırlanıyorlar!"
    "Türkiye’yi kasıp kavuracak sokak olaylarına hazırlanıyorlar!"

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    ABD’li Ermeni başepiskopos, Ermeni vatandaşlarımızı kışkırtma peşinde
    ABD’li Ermeni başepiskopos, Ermeni vatandaşlarımızı kışkırtma peşinde
    Türkiye'de ilk kez üretildi! 22 ülke sırada bekliyor
    Türkiye'de ilk kez üretildi! 22 ülke sırada bekliyor