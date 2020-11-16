  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kocaeli'de otomobilden 200 bin lira çalan 3 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Kocaeli'de otomobilden 200 bin lira çalan 3 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-16 16:14:28 -
Kocaeli'de otomobilden 200 bin lira çalan 3 şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir otomobilden 200 bin lira çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 1 ay önce Çayırova ilçesinde bir otomobilden 200 bin lira çalındığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, yapılan çalışma sonucunda olayın şüphelilerinin Ş.M, L.K. ve Ş.M. olduğunu tespit etti.

Şüphelileri yakalamak için harekete geçen ekipler, hakkında kesinleşmiş 21 yıl 10 ay hapis cezası bulunan L.K'yi 7 Kasım, diğer şüphelileri ise 13 Kasım'da gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Baroda taciz skandalı patladı!
Gündem

Baroda taciz skandalı patladı!

Şanlıurfa Barosu Başkanı Abdullah Öncel, gönül ilişkisi yaşadığı stajyer avukat D.A. kendisinden yarılınca yapmadığını bırakmadı. Öncel, far..
Yemen'den ortalığı karıştıran iddia:
Gündem

Yemen'den ortalığı karıştıran iddia: "Özel cihazla kaydediliyor!"

Suudi Arabistan, canını ve güvenliğini kendisine emanet eden misafirlerini bile izleyip kayda alıyor. Riyad’da ikamet eden Yemen Cumhurbaşka..
Elde silahla tehditler savuran papaz ve cemaati ağlayarak gitti
Dünya

Elde silahla tehditler savuran papaz ve cemaati ağlayarak gitti

Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya ile Dağlık Karabağ'da 44 gün süren çatışmaları sona erdirmek için imzaladığı anlaşma kapsamında Azerbaycan’ı..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay