  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kocaeli'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-14 21:46:55 -
Kocaeli'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

T.A. yönetimindeki 07 FZY 30 plakalı otomobil, Pelitili Mahallesi'ndeki yeni mezarlık yolunda İ.Ç'nin kullandığı 41 BJ 711 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından, ambulanslarla Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı