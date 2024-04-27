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Yerel Kocaeli'de leyleklerin yuva yaptığı kullanılmayan telefon direği onarıldı
Yerel

Kocaeli'de leyleklerin yuva yaptığı kullanılmayan telefon direği onarıldı

Yeniakit Publisher
2024-04-27 10:50:00 -
Kocaeli'de leyleklerin yuva yaptığı kullanılmayan telefon direği onarıldı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, şiddetli rüzgarın etkisiyle yıkılma tehlikesi geçiren, leyleklerin yuva yaptığı kullanılmayan telefon direği onarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocakaymaz Mahallesi sakinleri, Hacıgaziler Camisi'nin önünde bulunan, leyleklerin yuva yaptığı kullanılmayan telefon direğinin şiddetli rüzgar nedeniyle yan yattığını gördü.

Vatandaşların talebi üzerine muhtar Sedat Değer durumu, "Muhtar Aktif Sistemi" aracılığıyla Büyükşehir Belediyesine bildirerek direğin onarılmasını talep etti.

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Muhtarlık Şube Müdürlüğü, talebin değerlendirilmesi için konuyu Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne iletti.

Bunun üzerine harekete geçen A Takımı ekipleri, rüzgarın etkisiyle yan yatan telefon direğinin bakım ve onarımını yaptı.

İlkbaharda çok sayıda leyleğin geldiği Kocakaymaz Mahallesi'nde, çok sayıda leylek yuvası bulunuyor.
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Vatandaşlar, çalışmadan dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

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