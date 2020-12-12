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Aktüel Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 289 kişiye para cezası
Aktüel

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 289 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-12-12 01:20:36 -
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 289 kişiye para cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 289 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1441 iş yeri denetlendi, 19 bin 147 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 6, maske takma kuralına uymayan 149 kişi ve 3 işletme sahibine, yasaklanan yerlerde sigara içen 39, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 70 kişi ile belirtilen çalışma saatleri dışında faaliyet gösteren 3 işletmenin sahibine, koronavirüs tedbirlerine uymayan 18 işletmeciye ve yolcu kısıtlaması kuralına uymayan bir sürücüye para cezası uygulandı.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 41 şüpheli yakalandı.

Koronavirüs salgınının yayılmaması amacıyla alınan trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde 1363 araç kontrol edildi.

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