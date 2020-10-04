  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 269 kişiye para cezası
Aktüel

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 269 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-10-04 01:01:49 -
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 269 kişiye para cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 269 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 19 bin 825 kişinin bilgileri sorgulanırken 1426 iş yeri denetlendi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 19, maske takmayan 242, sosyal mesafe kuralına uymayan 8 kişi ile salgın kurallarına uyulmayan 1 işletmeci, ayakta yolcu kısıtlaması kuralına uymayan 2 sürücüye para cezası uygulandı.

Ayrıca farklı suçlardan aranan 60 kişi yakalandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Roketler ülkemize düşüyor' Savaşan iki ülkeyi uyardılar
Dünya

'Roketler ülkemize düşüyor' Savaşan iki ülkeyi uyardılar

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Azerbaycan ile Ermenistan savaşında ülkelerine roket ve havan toplarının düştüğünü belirter..
Aliyev ve Macron, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki çatışmaları görüştü
Dünya

Aliyev ve Macron, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki çatışmaları görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, Ermenistan-Azerbay..
Tedavi gören Uzman Çavuş Ramazan Balı hayatını kaybetti
Yerel

Tedavi gören Uzman Çavuş Ramazan Balı hayatını kaybetti

Bursa’da bir süredir lösemi tedavisi gören 23 yaşındaki Topçu Uzman Çavuş Ramazan Balı hayatını kaybetti.
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay