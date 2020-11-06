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Aktüel Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 240 kişiye para cezası
Aktüel

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 240 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-11-06 10:13:15 -
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 240 kişiye para cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 240 kişi ile 9 iş yerine para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1794 iş yeri denetlendi, 21 bin 860 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, karantina ihlali yapan 23, maske takmayan 209, sosyal mesafe kuralına uymayan 6 kişi ile ayakta yolcu kısıtlaması kuralına uymayan iki sürücü ve tedbirlere uymayan 9 iş yerine idari para cezası uygulandı.

Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 52 şüpheli de yakalandı.

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