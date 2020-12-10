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Aktüel Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 215 kişiye para cezası
Aktüel

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 215 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-12-10 09:26:00 -
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 215 kişiye para cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 215 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 1412 iş yeri denetlendi, 19 bin 245 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, karantina ihlali yapan 8, maske takmayan 91, sosyal mesafe kuralına uymayan 8, yasaklanan yerlerde sigara içen 42, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 66 kişi ile tedbirlere riayet edilmeyen 6 iş yerine idari para cezası uygulandı.

Ayrıca denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 55 şüpheli yakalandı.


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