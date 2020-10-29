Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 170 kişiye para cezası
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 170 kişiye para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1239 iş yeri denetlendi, 21 bin 103 kişi kontrol edildi.
Denetimlerde karantina ihlali yapan 16, sosyal mesafe kuralına uymayan 5 ve maske takmayan 141 kişi ile tedbirlere uymayan 3 iş yerine ve ayakta yolcu kısıtlamasına uymayan 8 sürücüye idari para cezası kesildi.
Öte yandan, denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 66 şüpheli yakalandı.