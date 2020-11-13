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Aktüel Kocaeli'de Kovid-19 ile mücadele çalışmaları değerlendirildi
Aktüel

Kocaeli'de Kovid-19 ile mücadele çalışmaları değerlendirildi

Vali Seddar Yavuz: - "Filyasyon çalışmaları pandemi sürecinde çok önemli. Herhangi bir vaka tespit edildiğinde bu vakanın temaslılarına ne kadar kısa sürede ulaşılarak ilaç tedavisine başlanırsa vaka sayılarının azaldığını görüyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-13 11:04:55 -
Kocaeli'de Kovid-19 ile mücadele çalışmaları değerlendirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede filyasyon çalışmalarının önemli olduğunu bildirdi.

Valilikte düzenlenen salgınla mücadele çalışmaları değerlendirme toplantısında, pandeminin seyri, filyasyon çalışmaları, alınan ve alınacak tedbirler değerlendirildi.

Vali Yavuz, yaptığı konuşmada, salgında yeni bir dönem içerisinde bulunduklarını belirtti.

Mevsimsel göç, okulların açılması ve iş hayatının da başlamasıyla vaka sayılarında artış gözlemlendiğine işaret eden Yavuz, yoğun bir şekilde alınan tedbirler eşliğinde süreci hep beraber yönettiklerini kaydetti.

Yavuz, hayatın olağan akışını sekteye uğratmadan sistemi döndürmeleri gerektiğini aktararak, "Yaşanan bu sürece uyum sağlayarak salgınla yaşayabilmenin koşullarını yerine getirip, maskemizi doğru bir şekilde takıp mesafeye dikkat ederek ellerimizi sık sık yıkayacağız." ifadesini kullandı.

Vali Yavuz, halkın yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak, meydan ve otobüs durakları da dahil sigara içme yasağının getirildiğini ve denetimlerin yapıldığını anlattı.

Zamanında ve hızlı bir şekilde alınan karantina kararlarının önemine değinen Yavuz, şöyle devam etti:

"Vakalarda kümelenme, yoğunlaşma olup karantina uygulanması gereken bina, cadde, sokak, apartman gibi alanlarda karantina kararlarının zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde alınması ve alınan kararlarında ilgili alan ve bina girişlerine asılacak görsellerle vatandaşlarımızın dikkatini çekecek şekilde ilan edilmesi hastalığın bulaşı noktasında çok önemlidir. Filyasyon çalışmaları pandemi sürecinde çok önemli. Filyasyonu iyi yapmamız gerekiyor. Herhangi bir vaka tespit edildiğinde bu vakanın temaslılarına ne kadar kısa sürede ulaşılarak ilaç tedavisine başlanırsa vaka sayılarının azaldığını görüyoruz. Bu süreci bütün kurum ve kuruluşlarımızla istişare ederek ve çalışmalara her yönüyle destek vererek atlatmamız mümkün olacaktır."

Vali Yavuz, salgın sürecinde araç ve ekipman desteğinde bulunan Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarına, fedakarca çalışarak denetim ve koordinasyon sağlayan kaymakamlara, alınan kararların uygulanma ve denetim faaliyetleri için mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan güvenlik güçlerini, katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara, sivil toplum kuruluşlarına, gönüllülere ve özellikle fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına gerçekleştirdikleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

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