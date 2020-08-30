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Aktüel Kocaeli'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 75 kişiye para cezası verildi
Aktüel

Kocaeli'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 75 kişiye para cezası verildi

Yeniakit Publisher
2020-08-30 12:14:12 -
Kocaeli'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 75 kişiye para cezası verildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 75 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi çalışmaları kapsamında, 1398 iş yeri denetlenerek 18 bin 264 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 49, maske takmayan 26 kişiye para cezası verildi.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 41 şüpheli yakalandı.

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