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Gündem Kocaeli'de korkunç olay!
Gündem

Kocaeli'de korkunç olay!

Kocaeli'de üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Beyza Sarı, ev arkadaşı tarafından ölü bulundu. Sarı'nın cenazesi, yarın memleketi Hatay'da toprağa verilecek.

Yeniakit Publisher
2022-12-07 19:39:00 -
Kocaeli'de korkunç olay!

Olay, dün akşam saatlerinde İzmit ilçesi Bayındırlık Mahallesi'nde bulunan binada meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencisi Beyza Sarı (22), ev arkadaşı tarafından hareketsiz halde bulundu.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Sarı'nın cansız bedeni, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Hatay'a gönderildi.

Sarı'nın cenazesi, yarın memleketi Hatay Hassa Hacılar köyünde toprağa verilecek.

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