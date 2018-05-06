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Kocaeli'de kontrolden çıkan özel halk otobüsü devrildi!

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kayganlaşan yolda kontrolden çıkan özel halk otobüsü devrildi.

06 Mayıs 2018 Pazar 08:44
Kocaeli'de kontrolden çıkan özel halk otobüsü devrildi!

Saat 6.30 sularında Kocaeli’nin İzmit ilçesi Malta Mahallesi Piotr Wilcynski Bulvarı’nda meydana gelen kazada sabah evinden çıkarak yolcu durağına gitmek isteyen Erman G. idaresindeki 41 J 0520 plakalı özel halk otobüsü, seyir halindeyken yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Kontrolsüzce bir süre ilerleyen özel halk otobüsü, yoldan çıkarak yan yattı. Kazada sürücü Erman G., araç içerisinde sıkıştı. 

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Erman G.’yi sıkıştığı yerden çıkartmak için çalışma başlattı. Halk otobüsünün ön camını kırarak yaralıya ulaşabilen ekipler kısa süre sonra Erman G.’yi sıkışarak yaralandığı yerden çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Erman G., Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza yapan araç çekici yardımı ile kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 08:44
  1. Kocaeli
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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