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Aktüel Kocaeli'de kaza! Yaralılar var
Aktüel

Kocaeli'de kaza! Yaralılar var

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 17:41:00 -
Kocaeli'de kaza! Yaralılar var

Ayhan K. yönetimindeki 41 EE 632 plakalı otomobil ile Tanju O. idaresindeki 34 AAG 024 plakalı hafif ticari araç, D-605 kara yolu Gebeli mevkisinde çarpıştı. Sürücüler ile Meliha K. ve Kerim O. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince müdahaleleri yapılan yaralılar, Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle kara yolunda bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların çekilmesiyle normale döndü.

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