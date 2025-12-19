  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

AK Parti “Terörsüz Türkiye” raporunu TBMM'ye sundu

Alayı idamlık bunların! İran'dan Türkiye'ye bakın ne getirdiler

Nedim Şener’den Özgür Özel’e Brüksel tokadı: “Bu acziyet CHP’nin itibarını yerle bir ediyor!”

Şamil Tayyar'dan Mehmet Akif Ersoy açıklaması: Tablo ağır, çürüme lokal değil! Tüm bünye tehdit altında

Muhittin Böcek kendini kurtarmak için çalışanlarını ateşe attı! "Haberim yoktu" diyerek suçu alt kadroya yükledi

Bakan Tunç'tan "Sanal Bahis" açıklaması

Elebaşı Gülen’in yeğenine MİT ve TEM’den ortak operasyon: İstanbul’da enselendi

Yasa dışı bahis dünyasında taşlar yerinden oynuyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sert uyarısının ardından dev düzenleme için düğmeye basıldı.

Böyle emlakçıları silin piyasadan! Ticaret Bakanlığı acımadı

Hakan Fidan ‘Sabrımız tükeniyor’ dedi, SDG-Şam görüşmeleri hızlandı
Yerel Kocaeli’de kan donduran ölüm
Yerel

Kocaeli’de kan donduran ölüm

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Kocaeli’de kan donduran ölüm

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kendisinden haber alınamayan genç, kız arkadaşının cep telefonundaki "konum bulma" uygulamasıyla yaptığı takip sonucunda çalılık alanda başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, saat 14.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Köroğlu Caddesi üzerindeki ağaçlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, Batuhan Aşoğlu (31) ile kahvaltı yapmak üzere sözleşen ancak kendisine bir türlü ulaşamayan kız arkadaşı durumdan şüphelendi. Erkek arkadaşının telefonuna cevap vermemesi üzerine cep telefonundaki konum takip uygulamasını kullanan genç kadın, sinyalin Köroğlu Caddesi'ndeki yeşillik alanı göstermesi üzerine bölgeye gitti. Çalılıkların arasında Aşoğlu'nu hareketsiz halde bulan kız arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aşoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerde, Aşaoğlu'nun başından tabancayla vurulduğu ve silahın da yanında olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaelispor fırsatları harcadı, 1 puanla ayrıldı! Selçuk İnan net konuştu
Kocaelispor fırsatları harcadı, 1 puanla ayrıldı! Selçuk İnan net konuştu

Spor

Kocaelispor fırsatları harcadı, 1 puanla ayrıldı! Selçuk İnan net konuştu

Kocaeli'de yarım asırda oluşturulan koleksiyon tüyler ürpertiyor
Kocaeli'de yarım asırda oluşturulan koleksiyon tüyler ürpertiyor

Aktüel

Kocaeli'de yarım asırda oluşturulan koleksiyon tüyler ürpertiyor

Kocaeli’de husumet büyüdü! Genç adam silahlı saldırıda hayatını kaybetti!
Kocaeli’de husumet büyüdü! Genç adam silahlı saldırıda hayatını kaybetti!

Yerel

Kocaeli’de husumet büyüdü! Genç adam silahlı saldırıda hayatını kaybetti!

Neler oluyor? Kocaeli'de İHA düştü
Neler oluyor? Kocaeli'de İHA düştü

Gündem

Neler oluyor? Kocaeli'de İHA düştü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23